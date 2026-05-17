Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στο Ασβεστοχώρι

Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες συνθήκες το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες. Από το συμβάν ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.