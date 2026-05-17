Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις “Της Κυριακής το Αντάμωμα” στη Νέα Ελβετία, από την Ε’ Κοινότητα
THESTIVAL TEAM
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου και με τη συμμετοχή λαογραφικών μουσικών σχημάτων της Κοινότητας, διοργανώνουν την εκδήλωση με τίτλο «Της Κυριακής το Αντάμωμα», στο Θέατρο της Νέας Ελβετίας, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 18:30.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
- Παραδοσιακούς χορούς και μουσικά δρώμενα
- Γευσιγνωσία με παραδοσιακά εδέσματα
- Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου
Σας περιμένουμε να είστε κοντά μας σε αυτή τη βαθιά συγκινητική βραδιά πολιτισμού, παράδοσης και προσφοράς.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Eurovision 2026: Οι 10 χώρες που ψήφισε το ελληνικό κοινό – Ποιο φαβορί άφησε εκτός
- Τράπεζες: Υψηλά ο πήχης της πιστωτικής επέκτασης- Στόχος για νέα δάνεια πάνω από 15 δισ. το 2026
- Αντιπυρική περίοδος: Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας – Πώς λειτουργούν