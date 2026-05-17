Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις “Της Κυριακής το Αντάμωμα” στη Νέα Ελβετία, από την Ε’ Κοινότητα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου και με τη συμμετοχή λαογραφικών μουσικών σχημάτων της Κοινότητας, διοργανώνουν την εκδήλωση με τίτλο «Της Κυριακής το Αντάμωμα», στο Θέατρο της Νέας Ελβετίας, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 18:30.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

  • Παραδοσιακούς χορούς και μουσικά δρώμενα
  • Γευσιγνωσία με παραδοσιακά εδέσματα
  • Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου

Σας περιμένουμε να είστε κοντά μας σε αυτή τη βαθιά συγκινητική βραδιά πολιτισμού, παράδοσης και προσφοράς.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

