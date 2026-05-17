Πέφτει η αυλαία των play off της Super League – Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την έξοδο στο Champions League

Τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική των play off ο ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας αναμέτρηση στη Λεωφόρο στις 19:30.

Ο “δικέφαλος” ψάχνει μόνο νίκη ώστε να μπορέσει να βγει στο Champions League παίρνοντας την δεύτερη θέση.

Από την άλλη, την ίδια ώρα στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός, θέλει να μην κερδίσουν οι “ερυθρόλευκοι” ώστε να κρατήσουν οι Θεσσαλονικείς την θέση που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.