Ύπνος: Γιατί οι έφηβοι στις μέρες μας κοιμούνται λιγότερο από ποτέ

Οι σημερινοί έφηβοι κοιμούνται λιγότερο απ’ όλες τις προηγούμενες γενιές, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Η συνέπεια είναι να πάσχουν από έλλειψη ύπνου, η οποία:

Τους προκαλεί κόπωση την ημέρα

Μειώνει την λειτουργικότητά τους

Έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως φτωχή ψυχική υγεία, δυσκολίες στα μαθήματα και χρόνια νοσήματα αργότερα στη ζωή

Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από μεγάλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκαν δεδομένα από 401.160 εφήβους (ηλικίες 13-18 ετών) στις ΗΠΑ. Μεταξύ 1991 και 2023 οι έφηβοι αυτοί συμμετείχαν σε δημοσκοπήσεις, όπου απαντούσαν σε δύο βασικά ερωτήματα:

Πόσο συχνά κοιμόντουσαν τουλάχιστον 7 ώρες το βράδυ Πόσο συχνά αισθάνονταν ότι έχουν κοιμηθεί αρκετά

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένα στατιστικά μοντέλα για να καταγράψουν τις τάσεις στον ύπνο των εφήβων με την πάροδο του χρόνου, καθώς και αναλόγως με την ηλικία και στις διαφορετικές δημογραφικές ομάδες.

Τα ευρήματα

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Pediatrics. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ο ύπνος των εφήβων μειώθηκε σταδιακά σε όλες τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Ειδικά την τελευταία 10ετία, όμως, οι έφηβοι που αναφέρουν ανεπαρκή ύπνο είναι πολύ περισσότεροι.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι την τριετία 2021-2023 μόλις το 37,2% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών είπαν ότι κοιμούνται αρκετά, δηλαδή 7 ή περισσότερες ώρες κάθε βράδυ. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 17-18 ετών ήταν 22,3%.

Τα ευρήματα αυτά πρακτικά σημαίνουν πως σε όλες τις ηλικιακές ομάδες το κατά μέσον όρο 70% των εφήβων δεν κοιμούνται όσο χρειάζονται. Επομένως πάσχουν από έλλειψη ύπνου.

Η μελέτη έδειξε ακόμα πως ο ανεπαρκής ύπνος είναι συχνότερος στους μεγαλύτερους εφήβους. Είναι επίσης πιθανότερος στους εφήβους με λιγότερο μορφωμένους γονείς.

Το πιο εκπληκτικό, όμως, είναι πως οι έφηβοι αντιλαμβάνονται ότι δεν κοιμούνται αρκετά. Στο σύνολό τους σχεδόν παραδέχτηκαν πως σπανίως αισθάνονται ότι έχουν κοιμηθεί αρκετά.

«Ο ύπνος των εφήβων μετατρέπεται σε κρίση δημοσίας υγείας. Δίχως άμεσες, εκ βάθρων αλλαγές, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μία ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων με μακροχρόνιες προκλήσεις στην υγεία, την μάθηση και την ευεξία τους», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Rachel Widome, καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Υγείας της Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

