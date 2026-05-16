Eurovision 2026: Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια του 70ού διαγωνισμού – Στην 10η θέση η Ελλάδα
Η Dara από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Bangaranga» και μάγεψε την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 516 Βαθμούς.
Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.
Στην 10η θέση η Ελλάδα
Ο Akylas με το «Ferto» απέσπασε 220 Βαθμούς και βρέθηκε στην 10η θέση. Με το τραγούδι και την ερμηνεία του να κερδίζει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού.
Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» κατέκτησαν την 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς.
Μετά από μία συναρπαστική ανακοίνωση αποτελεσμάτων και σε συνδυασμό της ψήφου των επιτροπών αλλά και της τηλεψηφοφορίας η συνολική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
- Βουλγαρία 516
- Ισραήλ 343
- Ρουμανία 296
- Αυστραλία 287
- Ιταλία 281
- Φινλανδία 279
- Δανία 243
- Μολδαβία 226
- Ουκρανία 221
- Ελλάδα 220
- Γαλλία 158
- Πολωνία 150
- Αλβανία 145
- Νορβηγία 134
- Κροατία 124
- Τσεχία 113
- Σερβία 90
- Μάλτα 89
- Κύπρος 75
- Σουηδία 51
- Βέλγιο 36
- Λιθουανία 22
- Γερμανία 12
- Αυστρία 6
- Ηνωμένο Βασίλειο 1
Η βαθμολογία των επιτροπών
- Βουλγαρία 204
- Αυστραλία 165
- Δανία 165
- Γαλλία 144
- Φινλανδία 141
- Ιταλία 134
- Πολωνία 133
- Ισραήλ 123
- Νορβηγία 115
- Τσεχία
- Μάλτα 81
- Ελλάδα 73
- Ρουμανία
- Αλβανία 60
- Ουκρανία 54
- Κροατία 53
- Μολδαβία 43
- Κύπρος 41
- Σερβία 38
- Βέλγιο 36
- Σουηδία 35
- Γερμανία 12
- Λιθουανία 10
- Ηνωμένο Βασίλειο 1
- Αυστρία 1
Η βαθμολογία του κοινού
- Βουλγαρία 213
- Ρουμανία 232
- Ισραήλ 220
- Μολδαβία 183
- Ουκρανία 167
- Ιταλία 147
- Ελλάδα 147
- Φινλανδία 138
- Αυστραλία 122
- Αλβανία 85
- Δανία 78
- Κροατία 71
- Σερβία 52
- Κύπρος 34
- Νορβηγία 19
- Πολωνία 17
- Σουηδία 16
- Γαλλία 14
- Λιθουανία 12
- Τσεχία 9
- Μάλτα 8
- Αυστρία 5
- Βέλγιο 0
- Γερμανία 0
- Ηνωμένο Βασίλειο 0