Eurovision 2026: Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια του 70ού διαγωνισμού – Στην 10η θέση η Ελλάδα

Η Dara από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Bangaranga» και μάγεψε την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 516 Βαθμούς.

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Στην 10η θέση η Ελλάδα

Ο Akylas με το «Ferto» απέσπασε 220 Βαθμούς και βρέθηκε στην 10η θέση. Με το τραγούδι και την ερμηνεία του να κερδίζει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού.

Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» κατέκτησαν την 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς.

Μετά από μία συναρπαστική ανακοίνωση αποτελεσμάτων και σε συνδυασμό της ψήφου των επιτροπών αλλά και της τηλεψηφοφορίας η συνολική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

Βουλγαρία 516 Ισραήλ 343 Ρουμανία 296 Αυστραλία 287 Ιταλία 281 Φινλανδία 279 Δανία 243 Μολδαβία 226 Ουκρανία 221 Ελλάδα 220 Γαλλία 158 Πολωνία 150 Αλβανία 145 Νορβηγία 134 Κροατία 124 Τσεχία 113 Σερβία 90 Μάλτα 89 Κύπρος 75 Σουηδία 51 Βέλγιο 36 Λιθουανία 22 Γερμανία 12 Αυστρία 6 Ηνωμένο Βασίλειο 1

Η βαθμολογία των επιτροπών

Βουλγαρία 204 Αυστραλία 165 Δανία 165 Γαλλία 144 Φινλανδία 141 Ιταλία 134 Πολωνία 133 Ισραήλ 123 Νορβηγία 115 Τσεχία Μάλτα 81 Ελλάδα 73 Ρουμανία Αλβανία 60 Ουκρανία 54 Κροατία 53 Μολδαβία 43 Κύπρος 41 Σερβία 38 Βέλγιο 36 Σουηδία 35 Γερμανία 12 Λιθουανία 10 Ηνωμένο Βασίλειο 1 Αυστρία 1

Η βαθμολογία του κοινού