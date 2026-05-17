Περικλής Κονδυλάτος για Akyla: Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με τον κάθε κακομοίρη

Μερικές ώρες μετά τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού της φετινής Eurovision, ο Περικλής Κονδυλάτος έκανε μία ανάρτηση, κρίνοντας την επιλογή του Akyla ως τον καλλιτέχνη που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων την Κυριακή δημοσίευσε μία φωτογραφία του Akyla και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Σημειώνεται ότι ο Akylas στη Eurovsion κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση με το τραγούδι «Ferto».

«Αυτή η εικόνα με ό,τι συνεπάγεται είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δε γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή; Ό,τι είναι φτωχός ή gay; Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και gay δεν υπάρχουν; Οι αθλητές μας που είναι πάμφτωχοι και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν;

Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη του Παπαθανασίου της Ειρήνης Παππά και πολλών άλλων διεθνών, το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στυμμένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό (του κ@λ@@). Στοπ στην κατρακύλα. Στοπ στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Στοπ στην woke κουλτούρα του Σώρος και του Σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με τη μ@λ@@@@ και την ηλιθιότητα.

Έχετε εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να του σβήσετε την μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτίλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στην φτήνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας (κάποτε ήταν, όταν υπήρχε Ευρώπη) όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει», έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Akyla.