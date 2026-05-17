MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Δημήτρης Κοντόπουλος: Μη χτυπάτε τον Ακύλα, η δεκάδα είναι φοβερή θέση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» βγήκε σήμερα τηλεφωνικά ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος κέρδισε χθες στη Eurovision 2026 ως συνθέτης του «Bangaranga» με τη Βουλγαρία.

Ο γνωστός συνθέτης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της Βουλγαρίας στον φετινό διαγωνισμό, ενώ αναφέρθηκε και στον Ακύλα, στέλνοντάς μήνυμα πως δεν πρέπει να τον «χτυπάμε».

«Μη χτυπάτε την Ελλάδα, η δεκάδα είναι φοβερή θέση. Ο Ακύλας είναι πολύ χαρισματικός, όλα τα έκανε πολύ καλά νομίζω. Αξίζου και σε αυτό το παιδί συγχαρητήρια για όλη αυτή τη διαδρομή», είπε ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Δημήτρης Κοντόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τζέκο για τον προκλητικό πανηγυρισμό με την τουρκική σημαία: “Έδειξα από που φοβούνται περισσότερο στην Ελλάδα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός κοντά στο Πλατανόρευμα – Πιθανολογείται πως ανήκει στον 78χρονο αγνοούμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τζιτζικώστας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: “Η μεγάλη μάχη τώρα είναι η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Τράπεζες: Υψηλά ο πήχης της πιστωτικής επέκτασης- Στόχος για νέα δάνεια πάνω από 15 δισ. το 2026

ΔΙΕΘΝΗ 49 λεπτά πριν

ΗΠΑ: Συναγερμός για τα drones της Κούβας – Φόβοι για απειλή σε Γκουαντάναμο και Φλόριντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ο Ν. Δένδιας θα υποδεχθεί αύριο στην Αθήνα τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων