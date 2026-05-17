Δημήτρης Κοντόπουλος: Μη χτυπάτε τον Ακύλα, η δεκάδα είναι φοβερή θέση

Στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» βγήκε σήμερα τηλεφωνικά ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος κέρδισε χθες στη Eurovision 2026 ως συνθέτης του «Bangaranga» με τη Βουλγαρία.

Ο γνωστός συνθέτης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της Βουλγαρίας στον φετινό διαγωνισμό, ενώ αναφέρθηκε και στον Ακύλα, στέλνοντάς μήνυμα πως δεν πρέπει να τον «χτυπάμε».

«Μη χτυπάτε την Ελλάδα, η δεκάδα είναι φοβερή θέση. Ο Ακύλας είναι πολύ χαρισματικός, όλα τα έκανε πολύ καλά νομίζω. Αξίζου και σε αυτό το παιδί συγχαρητήρια για όλη αυτή τη διαδρομή», είπε ο Δημήτρης Κοντόπουλος.