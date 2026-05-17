Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για κλοπή δικύκλου στο κέντρο της πόλης

Στη σύλληψη δύο ανήλικων αλλοδαπών προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Μαΐου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε δίκυκλο όχημα, το οποίο είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη ημέρα. Όταν οι αστυνομικοί τούς έκαναν σήμα για έλεγχο, εκείνοι φέρονται να εγκατέλειψαν το όχημα και να επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν, ενώ το δίκυκλο αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

