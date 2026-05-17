Στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό στην Κοζάνη

Τραγική κατάληξη είχαν οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχο, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης (06/05), καθώς σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε νεκρός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο ηλικιωμένος έφυγε από τα Σέρβια Κοζάνης για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο χωριό και στις γύρω περιοχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.