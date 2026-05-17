MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό στην Κοζάνη

Φωτογραφία: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης/Facebook
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τραγική κατάληξη είχαν οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχο, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης (06/05), καθώς σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε νεκρός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο ηλικιωμένος έφυγε από τα Σέρβια Κοζάνης για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο χωριό και στις γύρω περιοχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Κοζάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: “Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά” – Ακόμα μια ανάρτηση για το νέο κόμμα του

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Τζον Τραβόλτα μετά την απονομή Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών: “Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της – Τι είναι το “Bangaranga”