Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες περιοχές του Κιλκίς προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες

Στο Κιλκίς σημειώθηκε χθες ισχυρή χαλαζόπτωση και έπληξε την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο και τον ενιαίο κάμπο με τα χωράφια των αγροτών του Δήμου Παιονίας.

Μάλιστα, χρειάστηκαν μόνο 20 λεπτά χαλαζόπτωσης για να δουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Σε αυτοψία της ΕΡΤ καταγράφηκαν καλλιέργειες σιταριών, όπου τα στάχυα έγιναν ένα με τη λάσπη, ενώ καλλιέργειες με ηλιοτρόπια έχουν καταστραφεί. Στην ουσία καταστράφηκαν από το χαλάζι σε μέγεθος «φουντουκιού» που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους. Για 20 λεπτά ήταν το πρώτο χτύπημα και ακολούθησε γύρω στις 17:00, ένα δεύτερο χτύπημα έντονων καιρικών φαινομένων.

Πρόκειται για χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα τα νερά υποχώρησαν μεν, ωστόσο φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής, που άφησε πίσω της η χαλαζόπτωση, με τη λάσπη να έχει καλύψει τις καλλιέργειες.

Αγρότες προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές στις καλλιέργειες τους, απεγνωσμένοι, πια, καθώς όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ, μετά ακριβώς από κάποια ζητήματα που αντιμετώπισαν και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους από τις επιδοτήσεις, έχουν τώρα να διαχειριστούν την ολική καταστροφή και δε γνωρίζουν πως θα ανακάμψουν, αυτή τη χρονική περίοδο.

