MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες περιοχές του Κιλκίς προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο Κιλκίς σημειώθηκε χθες ισχυρή χαλαζόπτωση και έπληξε την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο και τον ενιαίο κάμπο με τα χωράφια των αγροτών του Δήμου Παιονίας.

Μάλιστα, χρειάστηκαν μόνο 20 λεπτά χαλαζόπτωσης για να δουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Σε αυτοψία της ΕΡΤ καταγράφηκαν καλλιέργειες σιταριών, όπου τα στάχυα έγιναν ένα με τη λάσπη, ενώ καλλιέργειες με ηλιοτρόπια έχουν καταστραφεί. Στην ουσία καταστράφηκαν από το χαλάζι σε μέγεθος «φουντουκιού» που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους. Για 20 λεπτά ήταν το πρώτο χτύπημα και ακολούθησε γύρω στις 17:00, ένα δεύτερο χτύπημα έντονων καιρικών φαινομένων.

Πρόκειται για χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα τα νερά υποχώρησαν μεν, ωστόσο φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής, που άφησε πίσω της η χαλαζόπτωση, με τη λάσπη να έχει καλύψει τις καλλιέργειες.

Αγρότες προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές στις καλλιέργειες τους, απεγνωσμένοι, πια, καθώς όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ, μετά ακριβώς από κάποια ζητήματα που αντιμετώπισαν και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους από τις επιδοτήσεις, έχουν τώρα να διαχειριστούν την ολική καταστροφή και δε γνωρίζουν πως θα ανακάμψουν, αυτή τη χρονική περίοδο.

Δείτε το βίντεο

Κιλκίς Χαλάζι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της – Τι είναι το “Bangaranga”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζέκο για τον προκλητικό πανηγυρισμό με την τουρκική σημαία: “Έδειξα από που φοβούνται περισσότερο στην Ελλάδα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης στο δείπνο των ηγετών στο Europe Gulf Forum: Είναι η ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μητσοτάκης: “Κοσμοϊστορικές αλλαγές λόγω AI μέχρι το 2030” – Τι ανέφερε για social media και νέους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Θεσσαλονίκης – 33 συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι