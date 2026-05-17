Τι έβλεπαν χθες οι Ισπανοί αντί της Eurovision: Δεν πήγαν λόγω Ισραήλ στον διαγωνισμό κι αυτό βγήκε δεύτερο

Η Ισπανία, μία από τις Big 5 (διοργανώτριες) χώρες της Eurovision, δεν συμμετείχε φέτος στον διαγωνισμό, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας δεν μετέδωσε καν τους ημιτελικούς και τον χθεσινό λαμπερό τελικό, που κατά κοινή ομολογία ήταν από τους καλύτερους της διοργάνωσης.

Στο χθεσινό τελικό νικήτρια αναδείχθηκε -για πρώτη φορά- η Βουλγαρία.

Τη δεύτερη θέση της φετινής διοργάνωσης κατέκτησε το Ισραήλ με 343 βαθμούς, με την αποστολή να ξεσπά σε πανηγυρισμούς για άλλη μία εξαιρετική παρουσία του στον διαγωνισμό.

O Akylas με το «Ferto» -παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για μία θέση στην τριάδα- κατέληξε 10ος και η Αντιγόνη για την Κύπρο πήρε τη 16η θέση.

Τι έπαιξε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας RTVE μποϊκόταρε πλήρως τη Eurovision 2026 (πρώτη φορά από το 1961) λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Καθώς ξεκινούσε ο τελικός στη Βιέννη, η RTVE μετέδιδε μία μαύρη κάρτα που έγραφε: «Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Δεν υπάρχει χώρος για αδιαφορία. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».

Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές στην Ισπανία χθες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εναλλακτικό μουσικό σόου με μουσικούς όπως οι πρώην φιναλίστ της Eurovision Σανέλ και Ραφαέλ.

Μάλιστα, όπως είχε δηλώσει η διευθύντρια περιεχομένου του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου TVE, Άνα Μαρία Μπόρδας, το πρόγραμμα θα είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς θα μεταδιδόταν ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας του ΟΗΕ για την Ειρηνική Συμβίωση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ ένα απόσπασμα από τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση, με τη λεζάντα: «Είθε ο πόλεμος να μην μας αφήσει αδιάφορους».