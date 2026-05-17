Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα στο Ντουμπάι – Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ και Κίνα, 276 συλλήψεις

Η αστυνομία στην Κίνα, τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) συνέλαβε 276 υπόπτους για τηλεπικοινωνιακές απάτες σε μία κοινή επιχείρηση καταστολής συμμοριών απάτης που δρούσαν στο Ντουμπάι, μετέδωσε σήμερα το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Eπρόκειτο για την πρώτη αστυνομική επιχείρηση αυτού του είδους μεταξύ των τριών χωρών από την οποία «καταστράφηκαν εννέα κρησφύγετα απάτης», σύμφωνα με το CCTV.

Τα θύματα της δράσης των συμμοριών παρασύρονταν σε ανύπαρκτα επενδυτικά σχήματα κρυπτονομισμάτων.

«Η κινεζική αστυνομία θα εμβαθύνει τη ρεαλιστική συνεργασία της με περισσότερες χώρες», για την καταστολή της ψηφιακής απάτης, μετέδωσε το CCTV, επικαλούμενο το κινεζικό υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Η Κίνα συνεργάζεται επίσης με τη Μιανμάρ για την έκδοση μεγάλου αριθμού υπόπτων που εμπλέκονται σε διεθνικές ομάδες ψηφιακής απάτης κατά τα τελευταία χρόνια.

