MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έφτασε στην Ελλάδα ο Akylas: “Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα, ανυπομονώ να πάω στην πόλη μου, στις Σέρρες”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο Akylas και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν από τη Βιέννη στην Αθήνα.

Ο ταλαντούχος Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση στη Eurovision, ωστόσο μετά τα αποτελέσματα δεν κατάφερε να κρύψει την απογοήτευσή του, ενώ τη νίκη πήρε η Βουλγαρία με τη Dara με το «Bangaranga», που είχε άρωμα Ελλάδας.

Το μεσημέρι της Κυριακής στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, με δώρα για τον Akyla.

«Μην τα παρατάς ποτέ όσα εμπόδια και βρεις μπροστά σου», είπε ένα παιδάκι για τον Akyla.

Όταν ο Akylas παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ήταν συγκινημένος, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του.

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα. Είχε μεράκι τρομερή δουλειά», είπε μεταξύ άλλων.

«Ανυπομονώ να ξαναπάω στην πόλη μου, τις Σέρρες», δήλωσε ακόμα, ενώ αναφέρθηκε και στο άλμπουμ που ετοιμάζει και αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή.

«Δε θα το βάλω κάτω, δεν το έβαλα ποτέ», σημείωσε ακόμα.

«Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός», είπε με τη σειρά ο Γιώργος Καπουτζίδης, προσθέτοντας ότι οι καλύτερες φορές που έχει ζήσει στη Eurovision είναι με την Κλαυδία και τον Ακύλα.

Akylas

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Akylas: Η αποκάλυψη για το πότε θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Τζον Τραβόλτα μετά την απονομή Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών: “Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν φοροδιαφυγή 2 δισ. ευρώ με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Survivor: Ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε στην Ελλάδα – Η αντίδραση του όταν τον ρώτησαν αν αισθάνεται ήρωας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Η παράσταση “Εκείνος κι Εκείνος”, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα στο Θεάτρο Κολοσσαίον

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Μαθητικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας Hackathon από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ