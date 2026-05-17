Έφτασε στην Ελλάδα ο Akylas: “Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα, ανυπομονώ να πάω στην πόλη μου, στις Σέρρες”

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο Akylas και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν από τη Βιέννη στην Αθήνα.

Ο ταλαντούχος Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση στη Eurovision, ωστόσο μετά τα αποτελέσματα δεν κατάφερε να κρύψει την απογοήτευσή του, ενώ τη νίκη πήρε η Βουλγαρία με τη Dara με το «Bangaranga», που είχε άρωμα Ελλάδας.

Το μεσημέρι της Κυριακής στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, με δώρα για τον Akyla.

«Μην τα παρατάς ποτέ όσα εμπόδια και βρεις μπροστά σου», είπε ένα παιδάκι για τον Akyla.

Όταν ο Akylas παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ήταν συγκινημένος, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του.

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα. Είχε μεράκι τρομερή δουλειά», είπε μεταξύ άλλων.

«Ανυπομονώ να ξαναπάω στην πόλη μου, τις Σέρρες», δήλωσε ακόμα, ενώ αναφέρθηκε και στο άλμπουμ που ετοιμάζει και αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή.

«Δε θα το βάλω κάτω, δεν το έβαλα ποτέ», σημείωσε ακόμα.

«Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός», είπε με τη σειρά ο Γιώργος Καπουτζίδης, προσθέτοντας ότι οι καλύτερες φορές που έχει ζήσει στη Eurovision είναι με την Κλαυδία και τον Ακύλα.