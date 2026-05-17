Μήνυμα Τραμπ με νέα ανάρτηση: Προειδοποιεί για “ηρεμία πριν την καταιγίδα”

Μέσα τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις στο Ιράν με την κατάσταση να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του σχετικά με το Ιράν, όμως μια ανάρτησή του στο Truth Social φαίνεται να δείχνει τον δρόμο των εξελίξεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε μια φωτογραφία μέσω AI στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να είναι περιτριγυρισμένος από πολεμικά πλοία μέσα σε θαλασσοταραχή και καταιγίδα. Η λεζάντα γράφει το αινιγματικό «ήταν ήρεμα πριν τη καταιγίδα».

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει το Ιράν ότι θα περάσει δύσκολα αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία.