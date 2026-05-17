Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Θεσσαλονίκης – 33 συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι

Δύο εκτεταμένες επιχειρησιακές δράσεις πραγματοποίησε η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατά τα χρονικά διαστήματα 12 προς 13 Μαΐου και 14 προς 15 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εμφανής αστυνόμευσης και της πρόληψης της εγκληματικότητας σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ., καθώς και πληρώματα περιπολικών, πραγματοποιώντας ελέγχους στους δήμους Κορδελιού – Ευόσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θέρμης, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στις περιοχές Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.:

Ελέγχθηκαν συνολικά 769 άτομα και 239 οχήματα,

Προσήχθησαν 28 άτομα,

Συνελήφθησαν 33 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αλλοδαπών, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και δύο μαχαίρια.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, οι στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις και οι συστηματικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την άμεση αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στη Θεσσαλονίκη.