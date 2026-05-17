Δύο ημέρες αφιερωμένες στη συμπερίληψη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καλαμαριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς, στις 15 και 16 Μαΐου στην Πλαζ Αρετσούς, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσμό εξωστρέφειας, συμπερίληψης και δημόσιου διαλόγου για την πόλη.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια, δράσεις ευαισθητοποίησης, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου, performances και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής όλων στη δημόσια ζωή.

Μέσα από τις συζητήσεις, τις παρεμβάσεις και τις μαρτυρίες ανθρώπων, ακούστηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, τις διακρίσεις, τη συμπερίληψη, την έμφυλη βία, την προσβασιμότητα και την ανάγκη οι σύγχρονες πόλεις να γίνουν πραγματικά ανοιχτές για όλους και όλες. Το φεστιβάλ αποτέλεσε έναν πολύτιμο χώρο ανταλλαγής εμπειριών, γνώσης και προβληματισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από τον Δήμο Καλαμαριάς, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για την προώθηση πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης σε τοπικό επίπεδο. Τη Χάρτα υπέγραψαν η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ Σταύρος Μηλιώνης.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ενθαρρύνει οργανισμούς και φορείς να δημιουργούν περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με σεβασμό στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου.

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς τόνισε ότι η Καλαμαριά επιλέγει να είναι μια ανοιχτή πόλη, που υπερασπίζεται στην πράξη τη συμπερίληψη, την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά θεμελιώδη δημοκρατική αξία.

Ο Δήμος Καλαμαριάς ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς, τους οργανισμούς, τις συλλογικότητες, τους εθελοντές και τις εθελόντριες, καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν και στήριξαν το 1ο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας με την παρουσία, τις ιδέες και τη συμβολή τους.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η πραγματοποίηση του φεστιβάλ δίπλα στη θάλασσα της Καλαμαριάς, σε έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Η υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτόν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και του δικαιώματος όλων στην πόλη.

Το 1ο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι σύγχρονες πόλεις χτίζονται πάνω στον σεβασμό, τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατική συνύπαρξη.