ΣΥΡΙΖΑ: Η διαγραφή – εξπρές Πολάκη και η επόμενη μέρα μέσα σε εκρηκτικό κλίμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος, μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην επίμαχη ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «Σωκράτη Φάμελλε μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη, ακόμα να συγκαλέσεις την Πολιτική Γραμματεία και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα; Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία άμεσα».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου, χαρακτηρίζοντας προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση Πολάκη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Όπως ανέφερε: «Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάζουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Μέσω Facebook ήρθε η απάντηση του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελλο, τονίζοντας ότι «θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή». Ο πρώην υπουργός σημειώνει ότι έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς τρεις πρόεδροι στη σειρά τον έχουν διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

«Ανέχεται βουλευτές του, να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του, να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει».

Η διαγραφή Πολάκη θα ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος.

Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με απόφαση Φάμελλου, φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών. Την ίδια ώρα, με σημερινή ανάρτηση του ο κ. Τσίπρας προαναγγέλλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Η χθεσινή διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μάλλον την αφετηρία ενός νέου κύκλου εσωτερικών συγκρούσεων με μη προβλέψιμες συνέπειες στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πολάκης παραμένει μέλος του κόμματος, διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφέρει τη σύγκρουση στον σκληρό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι η Κουμουνδούρου διαρρέει ότι πάρθηκε μια μεγάλη απόφαση και ο Παύλος Πολάκης είναι αυτόματα εκτός Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας, αφού ήταν exoficcio μέλος. Δηλαδή δεν ήταν εκλεγμένος. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Πολάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Κουμουνδούρου βρίσκεται αντιμέτωπη με τον φόβο νέων αποχωρήσεων ή διαφοροποιήσεων, όπως στελέχη που προφανώς πρόκειται στον κύριο Πολάκη. Η κρίση συμπίπτει χρονικά με τις ευρύτερες διεργασίες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και τη δημιουργία της επόμενης ημέρας νέου φορέα από τον κύριο Τσίπρα.