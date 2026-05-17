MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικές περιφέρειες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από έναν χρόνο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επλήγη σπίτι στο Χίμκι, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνδρες σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκορέλκι στην περιοχή Μιτίστσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταρρίψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από έναν χρόνο.

Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η «τεχνολογία» του διυλιστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου νωρίτερα ότι 556 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.

Επίσης οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, του Σερεμέτιεβο της Μόσχας, δήλωσαν ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα είχαν πέσει στην περιοχή του αερολιμένα χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δένδιας: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες μας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο ή αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 λεπτό πριν

Δύο ημέρες αφιερωμένες στη συμπερίληψη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καλαμαριά

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Δημήτρης Κοντόπουλος για την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας στη Eurovision: “Η Dara είναι μεγάλη σταρ, ένα ιδιαίτερο πλάσμα”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Αναστάτωση σε πτήση: Επιβάτης σε αμόκ δάγκωσε μέλος του πληρώματος – Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροσκάφος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος για Survivor: Τους καπετάνιους στον Άγιο Δομίνικο δεν τους διακατέχει καμία ιδιαίτερη ναυτοσύνη