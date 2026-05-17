Θεσσαλονίκη: Η Τούμπα γέμισε παιδικές φωνές και βόλεϊ στο πρώτο Street Mini Volley Tournament – Δείτε εικόνες και βίντεο

Μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού στήθηκε το πρωί της Κυριακής στην καρδιά της Τούμπας, με δεκάδες παιδιά να κατακλύζουν την οδό Κλεάνθους συμμετέχοντας στο πρώτο Τουρνουά Street Mini Volley Αγοριών και Κοριτσιών.

Ο καλός καιρός βοήθησε μικρούς αθλητές και αθλήτριες, μαζί με τους γονείς τους, να βρεθούν στο κέντρο της γειτονιάς και να απολαύσουν μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία, μετατρέποντας τον δρόμο σε ένα πολύχρωμο γήπεδο βόλεϊ γεμάτο ενέργεια, μουσική και χαμόγελα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και τη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με την Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.ΠΕ.Σ.Θ.), με στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό και να αναδείξει το μήνυμα πως «Ο Αθλητισμός Ενώνει».

Για πρώτη φορά, η οδός Κλεάνθους φιλοξένησε αγώνες street mini volley, με μικρούς αθλητές από ομάδες της πόλης να έχουν την ευκαιρία να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα σε έναν διαφορετικό, ανοιχτό χώρο, μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος δήλωσε: «Αθλητισμός για όλους. Ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό στο κέντρο της Τούμπας. Παίζουμε όλοι μαζί. Γονείς, παιδιά. Γιατί ο αθλητισμός είναι το καλύτερο όχημα για να είμαστε όλοι μαζί».

Η εικόνα της γεμάτης Κλεάνθους με παιδιά να παίζουν βόλεϊ, γονείς να χειροκροτούν και μουσικές να δίνουν ρυθμό στη γειτονιά, δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Να σημειωθεί πως στην μεγάλη γιορτή βρέθηκαν και ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος αλλά και η πρόεδρος Ένωσης Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Χαριτίδου.