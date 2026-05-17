Συνελήφθη 20χρονος μετά από καταδίωξη στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αστυνομικοί σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν συμμορφώθηκε αρχικά σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του.

Λίγο αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στο εσωτερικό του μικροποσότητα κάνναβης, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκε στον 20χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.