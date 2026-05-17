Χατζηδάκης: Δεν πρέπει να πάνε χαμένες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων 7 ετών

«Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες υπέστησαν θυσίες άνευ προηγουμένου. Και τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε μεγάλες εθνικές επιτυχίες, όχι μόνο κυβερνητικές. Αυτές οι θυσίες και οι επιτυχίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Λάθη έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά αν σκεφτούμε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, ότι αν έρθει κάποιο τηλεφώνημα σε μια κρίση από τη Ουάσινγκτον ή από τις Βρυξέλλες, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και ποιος θα χειριστεί αυτή την κατάσταση, αν δεν είναι ο ίδιος, δεν ξέρω ποιος αρχηγός από τα άλλα πολιτικά κόμματα μπορεί να το κάνει».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στο Action 24. Σε ερώτηση για τις εσωκομματικές διεργασίες σημείωσε:

«Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός, με το Μητσοτάκη θα πάμε στις εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές. Διότι η διαφορά μας δημοσκοπικά είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα άλλα κόμματα. Αλλά και διότι καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας, θα θέσουμε τα διλήμματα και ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε».

Ερωτηθείς για το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τα εξής: «Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε πει ότι μπορούμε να διαφωνούμε επειδή μπορούμε να συνυπάρχουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στη διαφωνία και στον εμφύλιο πετροπόλεμο. Στην Ελλάδα, πάρα πολλές φορές μπαίνουνε στη μέση τα προσωπικά και έχουμε φτάσει στα άκρα για λόγους οι οποίοι δεν ήταν αντίστοιχοι με αυτό που ακολούθησε. Επειδή έχω διαβάσει ιστορία και επειδή έχω κάποια χρόνια στην πολιτική, δεν θέλω, τουλάχιστον με τη δική μου στάση, να συμβάλλω σε αυτό. Ας επισημανθούν τα λάθη της κυβέρνησης αλλά δεν υπάρχει λόγος όταν γίνεται αυτό να ακούμε ότι «είστε μαφία, καμόρα, εγκληματική οργάνωση».

«Η Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε, «είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία για να παραμένει μεγάλη, πρέπει να απευθύνεται και σε ανθρώπους που δεν είναι μόνο στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, που δεν μας ψηφίζει. Εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να συκοφαντηθεί η παράταξη, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε ξεκάθαρα τα όποια προβλήματα έχουμε, το όποιο κομμάτι της εικόνας της παράταξης μπορεί να μην αρέσει. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα, με μετριοπάθεια, με ειλικρίνεια και έχοντας βεβαίως και μια ατζέντα για το μέλλον, διότι ο άλλος δεν θα σε ψηφίσει απλώς δίνοντάς σου μια ψήφο ευγνωμοσύνης. Πρέπει να αισθανθεί ότι μπορεί να ακουμπήσει πάνω σου τις ελπίδες του».

Σε ερώτηση για την κριτική που διατυπώνεται σε σχέση με απώλεια του φιλολαϊκού προφίλ από τη Νέα Δημοκρατία ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Δεν ξέρω αν έχουμε χάσει το φιλολαϊκό μας προφίλ όταν η ανεργία από 18 % περιορίστηκε στο 8% και έχουν βρει δουλειά 560.000 άνθρωποι. Αυτό είναι μια κατεξοχήν φιλολαϊκή πολιτική. Ασφαλώς έχουν γίνει λάθη, για παράδειγμα τα Τέμπη – σε σχέση με τον ΟΣΕ και όχι το ξυλόλιο – είναι ένα από αυτά, έπρεπε εκεί τα πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν διαχρονικό αλλά και δικό μας λάθος. Όπως επίσης υπάρχει η πίεση από το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας. Εμείς όλα αυτά τα έχουμε υπόψη μας, όπου χρειάζεται αυτοκριτική και όπου χρειάζεται αλλαγή πορείας την κάνουμε. Και φυσικά χρειάζεται σεμνότητα και αποτελεσματικότητα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε ότι αν συνεχιστούν οι πιέσεις στα καύσιμα και τα ακτοπλοϊκά, η κυβέρνηση δεν θα μείνει αδιάφορη. «Έως τώρα έχουμε δώσει 800 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε στην άκρη άλλα 200 για ό,τι χρειαστεί. Έχουμε ένα πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την όποια ευελιξία υπάρχει για μέτρα στήριξης. Το παρακολουθούμε και δεν θα μείνουμε αδιάφοροι. Στα αεροπορικά εισιτήρια οι ίδιες οι εταιρείες αλλού έχουν κρατήσει το κόστος, αλλού έκαναν κάποιες αυξήσεις ή περιορίζουν τα δρομολόγια για εξοικονόμηση καυσίμων. Στο ρεύμα βοηθάει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές που είναι φθηνότερες από το φυσικό αέριο και από το λιγνίτη έχουν μεγαλύτερο μερίδιο. Στα σούπερ μάρκετ έχουμε βάλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα. Τα σουπερμάρκετ, τα καύσιμα και το ηλεκτρικό είναι τα τρία μέτωπα προτεραιότητας τώρα για την κυβέρνηση. Καλώ πάντως τους συμπολίτες μας να μην ακούν όσους λένε ότι μόνο αυτοί έχουν βρει τις λύσεις για το πρόβλημα της ακρίβειας που δεν βρήκε καμιά άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση».

Αναφορικά τέλος με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως. Έχει προδιαγραφεί, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το πολιτικό του τέλος, λόγω και της παρουσίας του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να βρει την περπατησιά του, είναι πιθανό να περάσει ο κ. Τσίπρας δεύτερος. Εμείς, βασικά, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να παρουσιάσουμε μια ξεκάθαρη και σοβαρή ατζέντα για την Ελλάδα το 2030. Διότι εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε τους καλούς ούτε για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις αλλά για να είμαστε χρήσιμοι. Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες 2 φορές, το 2019 και το 2023, ψήφισαν το κόμμα που υποσχέθηκε πολύ λιγότερα από όλους τους υπόλοιπους, είναι ένδειξη ωριμότητας. Και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το δρόμο, διότι οι οικογένειες μας, τα παιδιά μας, το μέλλον μας είναι εδώ και πρέπει να προστατεύσουμε ό,τι πετύχαμε συλλογικά τα προηγούμενα χρόνια».