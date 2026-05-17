Συνελήφθη 64χρονος μεθυσμένος οδηγός που εγκατέλειψε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, στο ύψος της διασταύρωσης Νέου Ρυσίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, οδηγώντας αυτοκίνητο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές. Ωστόσο, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο 64χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.