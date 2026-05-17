MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 64χρονος μεθυσμένος οδηγός που εγκατέλειψε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, στο ύψος της διασταύρωσης Νέου Ρυσίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, οδηγώντας αυτοκίνητο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές. Ωστόσο, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο 64χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης από το Συνέδριο της ΝΔ: Το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ουκρανική επίθεση με πάνω από 500 drones

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του – “Να κάνετε μια προσευχή για μένα”

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ρέθυμνο: 70χρονος τουρίστας τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο φαράγγι των Μύλων

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των σωστικών συνεργείων κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σορών των Ιταλών