ΠΑΣΟΚ: Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκεί ως πολέμιός της

«Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρομοίασε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την οθωμανική κατοχή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του, τονίζοντας πως «όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Γεωργιάδης δεν έλειπε. Ήταν εκεί – αλλά απέναντι. Όχι ως πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης. Ως πολέμιός της».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι οι ψηφιακές υποδομές που σήμερα κρατούν όρθιο το ελληνικό κράτος, είναι έργο ΠΑΣΟΚ και αναφέρει συγκεκριμένα:

«-Το TAXISnet, η ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίζεται σήμερα  το gov.gr και κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή πολίτη με το Δημόσιο.

-Η Διαύγεια, που για πρώτη φορά υποχρέωσε το ελληνικό κράτος σε υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεών του στο διαδίκτυο. 

-Το ΚΗΜΔΗΣ για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, το ΓΕΜΗ, το opengov, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα ΚΕΠ, οι πρώτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη.».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως όταν εκείνο προωθούσε την Κάρτα του Πολίτη και τις πρώτες ηλεκτρονικές ταυτότητες, «ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης φωνασκούσε ότι πρόκειται για ‘ηλεκτρονικό φακέλωμα’, για ‘Big Brother του κράτους’, ότι η Κάρτα του Πολίτη είναι ‘κάτι φρικώδες’ που ‘εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ’». Σχολιάζει ότι «πάει πολύ να χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ‘ΠΑΣΟΚικής κατοχής’, ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ  Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή ‘αν μας ψεκάζουν’».

Προσθέτει ότι «αυτά είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές αγυρτίες του κ. Γεωργιάδη, τον οποίο έχει εκ δεξιών του ο Κυριάκος Μητσοτάκης». «Σκέτη παρακμή», αναφέρει, συμπληρώνοντας ότι «γι’ αυτό, ας μην θέτει διλήμματα ‘Μητσοτάκης ή επιστροφή στην παρακμή’, γιατί η απάντηση θα τον ρίξει σε κατάθλιψη». «Αλλαγή, φως, διαφάνεια, πρόοδος, ΠΑΣΟΚ απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Γεωργιάδη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

