Στα δικαστήρια κατά της ανέγερσης του νέου δημαρχείου Αγίας Παρασκευής η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η μητέρα της, δημοσιογράφος Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου, έχουν έντονες αντιρρήσεις για την ανέγερση του νέου δημαρχιακού μεγάρου της Αγίας Παρασκευής και έχουν προσφύγει στη Διοικητική Δικαιοσύνη επιδιώκοντας την ακύρωση της κατασκευής του.

Στην αρχή της οδού Αγίου Ιωάννου και λίγο πριν την κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, σε οικόπεδο 3.691 τ.μ. του οικοδομικού τετραγώνου 22, το οποίο μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και αφού εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφασίστηκε η ανέγερση νέου τετραώροφου δημαρχείου, με πατάρι και τρία υπόγεια, τα οποία κατά κανόνα θα χρησιμοποιηθούν για τη στάθμευση αυτοκινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2013 εκδόθηκαν η σχετική οικοδομική άδεια ανέγερσης του νέου δημαρχιακού κτιρίου (η οποία στη συνέχεια αναθεωρήθηκε) και η άδεια νομιμοποίησης κοπής 14 δέντρων (πεύκων).

Από τη μεριά τους, όμως, η κυρία Κωνσταντοπούλου και η μητέρα της στράφηκαν δικαστικά κατά της κατασκευής του νέου δημαρχείου. Επικαλέστηκαν ότι είναι ένοικοι πολυκατοικίας η οποία βρίσκεται σε ακίνητο όμορο με το οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο δημαρχείο.

Στα Διοικητικά Δικαστήρια στράφηκαν κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής, της Περιφέρειας Αττικής και των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας να ακυρωθούν η οικοδομική άδεια και η άδεια κοπής των 14 δέντρων.

Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το έννομο συμφέρον τους που τις νομιμοποιεί να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη «συνίστατο στην αποτροπή επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής κατοικίας τους».

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε τους περισσότερους ισχυρισμούς των κυριών Κωνσταντοπούλου και Αλεξίου και έκανε δεκτούς μερικούς εξ αυτών.

Οι διάδικοι, δηλαδή τόσο η κυρία Κωνσταντοπούλου και η μητέρα της όσο και ο Δήμος Αγιας Παρασκευής, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επιδιώκοντας να ακυρωθεί η εφετειακή απόφαση, προβάλλοντας η καθεμία πλευρά αντίθετους ισχυρισμούς.

Η υπόθεση συζητήθηκε στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον πάρεδρο Νικόλαο Βαγιωνάκη.

Τι απαντά ο δήμος Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με δικηγόρο τον Γεώργιο Λαζουρά υποστήριξε ότι η αρχική αίτηση ακύρωσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν εκπρόθεσμη, καθώς γνώριζε τον ακριβή χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή υπήρχε ημερολογιακά πλήρης γνώση ότι εκδόθηκε η άδεια. Και αυτό γιατί αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας», στον ιστότοπο του δήμου, έγινε παρουσίαση-ενημέρωση από τον δήμο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εκδόθηκε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ, τοποθετήθηκε μεγάλη ενημερωτική πινακίδα στην είσοδο του όμορου προς την πολυκατοικία ακινήτου όπου ενοικούν οι προσφεύγουσες στο ΣτΕ κ.λπ.

Σε άλλο σημείο ο δήμος επεσήμανε ότι έσφαλε το Εφετείο που δέχτηκε ότι η οικοδομική άδεια, ως προς το σκέλος της κοπής δέντρων, έχει λήξει ένα έτος μετά την έκδοσή της, καθώς οι εφέτες συγχέουν την ενιαία άδεια οικοδομής, η οποία περιλαμβάνει και την κοπή των δέντρων, με την αυτοτελή άδεια κοπής δέντρων, η οποία ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.

Επίσης, τόνισε ότι το Εφετείο διαχωρίζει και διασπά την ενιαία άδεια οικοδομής σε δύο άδειες, δηλαδή την άδεια κοπής δέντρων και την άδεια για τη διενέργεια των λοιπών οικοδομικών εργασιών, ωστόσο τέτοιος διαχωρισμός δεν είναι νόμιμος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμο, η άδεια οικοδομής είναι μία και ενιαία πράξη, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις οικοδομικές εργασίες όσο και την κοπή των δέντρων, η οποία ισχύει για τέσσερα έτη.

Το Σύνταγμα επικαλείται η Ζωή

Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος ρυθμίζει ειδικά την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον και το Εφετείο εσφαλμένα εφάρμοσε το νομοθετικό πλαίσιο για την παράταση της επίμαχης οικοδομικής άδειας, η οποία ουσιαστικά έχει λήξει.

Πάντα, κατά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, εσφαλμένα το Εφετείο απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της ότι η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια δεν περιείχε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την αναγκαιότητα κοπής της συστάδας των 14 αιωνόβιων πεύκων.

Ακόμη, εσφαλμένα και χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία οι διοικητικοί εφέτες απέρριψαν τον λόγο ακύρωσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου περί παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης και περί κατάχρησης εξουσίας κατά την έκδοση τόσο της επίμαχης οικοδομικής άδειας όσο και της σχετικής πράξης αναθεώρησής της, καθώς προκύπτει «η κραυγαλέα παραβατική συμπεριφορά των οργάνων της διοίκησης».

Πλημμελώς αιτιολογημένη είναι η κρίση των διοικητικών εφετών στην απόρριψη του ισχυρισμού τους περί μη έκδοσης άδειας κατεδάφισης των κτισμάτων τα οποία ήταν στο οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο δημαρχείο, προσέθεσαν οι προσφεύγουσες στη Δικαιοσύνη.

Η ανέγερση έχει παγώσει

Συμπερασματικά, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέληξε ότι το Εφετείο θα έπρεπε να ακυρώσει συνολικά την οικοδομική άδεια και όχι εν μέρει, όπως έπραξε για ζήτημα που άπτεται της περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Πάντως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ανέγερση του νέου δημαρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχει παγώσει (ανεξάρτητα από την αίτηση ακύρωσης των κυριών Κωνσταντοπούλου και Αλεξίου), καθώς ο ανάδοχος του έργου έλυσε τη σύμβαση που είχε συναφθεί και πρέπει να αναδειχθεί νέος ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού.

