Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 69χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 24χρονης μέσα σε κατάστημα

Στη σύλληψη ενός 69χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα τoυ Σαββάτου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να προέβη, μέσα σε κατάστημα της πόλης, σε πράξη που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας 24χρονης γυναίκας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.