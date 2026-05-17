MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision: Έξαλλος ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την ΕΡΤ – “Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον Akyla”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά της ΕΡΤ με αφορμή τα συγγνώμη του Akyla, μετά το αποτέλεσμα της 10η θέσης της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», για να σχολιάσει όλα όσα έγιναν.

«Εγώ έχω ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη στον Akyla. Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη! Ο Akylas να ζητήσει συγγνώμη; Έφαγε όλη την υφήλιο, τα πάντα έκανε και τι δεν έκανε», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε στη συνέχεια: «Το κοινό θέλει να κερδίζει ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Κι εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ, ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν.

Πήρε έναν Δαβίδ, έναν μουσικό του δρόμου και πήγαν να τον κάνουν Γολιάθ. Μας θαμπώσανε και μας στραβώσανε».

Η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με νικήτρια την Dara από την Βουλγαρία και τον Akyla με την Ελλάδα να κατακτούν την 10η θέση.

Eurovision 2026 Ανδρέας Μικρούτσικος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ακύλας για τη 10η θέση στη Eurovision: “Είμαι στενοχωρημένος, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ιράν: Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στην Τεχεράνη “για να διευκολύνει” τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τασούλας από Ορεστιάδα: “Εδώ στον Έβρο, υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση”

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Eurovision 2026: Έως 84% έφτασε η τηλεθέαση στον τελικό – Από τα υψηλότερα ποσοστά της 15ετίας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Το Ιράν θα ανακοινώσει μηχανισμό διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ: “Θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ιταλία: Οκτώ οι τραυματίες στη Μόντενα, τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση