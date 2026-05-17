Κοζάνη: Χειροπέδες σε 51χρονο που καλλιεργούσε δενδρύλλιο κάνναβης στο σπίτι του

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 51χρονος ημεδαπός, για καλλιέργεια δενδρυλλίου κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχή της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 51χρονου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 383 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 35 εκατοστών περίπου και μία ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

