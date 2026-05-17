Ο Ν. Δένδιας θα υποδεχθεί αύριο στην Αθήνα τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, στην Αθήνα τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Άμυνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε) Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei.

Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών, η οποία είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων εβδομάδων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Η.Α.Ε. καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νίκος Δένδιας

