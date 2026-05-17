Τζώνη Καλημέρης για Eurovision: Ο Ακύλας άρεσε πολύ, το τραγούδι δεν άρεσε

Την εμφάνιση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision και τη δέκατη θέση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει ο Τζώνη Καλημέρης.

Αν και είχε ενθουσιαστεί με την παρουσία του νεαρού τραγουδιστή λόγω της ενέργειάς του από τότε που κυκλοφόρησε το Ferto, ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΡΤ δεν πίστευε ότι θα κατάφερνε να χαρίσει στη χώρα τη νίκη. Η δική του γνώμη είναι πως η προσωπικότητα του Ακύλα άρεσε πολύ στους θαυμαστές του Διαγωνισμό Τραγουδιού, πράγμα που δεν ίσχυε με το κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζώνη Καλημέρης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 17 Μαΐου, και παρουσίασε τη δική του άποψη για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision και εξήγησε γιατί το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

«Εγώ ενθουσιάστηκα με τον Ακύλα από τη στιγμή που είδα το τρίλεπτο βιντεάκι της ΕΡΤ. Ενθουσιάστηκα με την ενέργειά του, με το φως του. Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα κερδίσει. Όταν είδα τον πρώτο ημιτελικό, είπα μπορεί πεντάδα και, αν δεν είναι δύσκολος ο δεύτερος ημιτελικός, μπορεί και καλύτερα. Όταν είδα τον δεύτερο ημιτελικό, έβαλα στοίχημα για το οκτώ. Άρεσε πολύ ο Ακύλας, δεν άρεσε το τραγούδι. Ο ίδιος άρεσε πολύ», σημείωσε.

