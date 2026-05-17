Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός: Το 1-1 έστειλε οριστικά τους Σερραίους στη Super League 2

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να κρατηθεί «ζωντανός» στη μάχη της παραμονής, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι που αναβλήθηκε λόγω κακοκαίριας χθες και αποχαιρέτησε και μαθηματικά την κατηγορία, μία στροφή πριν από το φινάλε των πλέι άουτ της Super League.

Οι Σερραίοι μπήκαν στο παιχνίδι γνωρίζοντας πως μόνο η νίκη θα τους διατηρούσε σε τροχιά σωτηρίας, ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα και την πίεση της περίστασης.

Ο Παναιτωλικός παρουσιάστηκε οργανωμένος και ανταγωνιστικός, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πηγή: metrosport.gr

