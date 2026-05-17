Χρήστος Μενιδιάτης για Μαρινέλλα: Την έβλεπα να καθαρίζει το πεζοδρόμιο με το λάστιχο και την σκούπα

Μία νέα συνέντευξη παραχώρησε ο Χρήστος Μενιδιάτης και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του, τη σχέση του με τη Μαρινέλλα αλλά και τη γνωριμία με τη σύζυγό του.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στο tlife.gr και τον Χρήστο Κούτρα, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε το σπίτι τους στους Θρακομακεδόνες. Ο Χρήστος Μενιδιάτης περιέγραψε πώς ακριβώς γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του, Νάνσυ, με την οποία συμπορεύονται εδώ και 26 χρόνια και μίλησε με λόγια θαυμασμού για τη Μαρινέλλα.

«Γνωριστήκαμε τελείως τυχαία. Μια άσχετη μέρα. Δεν είχα και καθόλου όρεξη να βγω απ’ το σπίτι. Ήταν ένας ξάδερφός μου, με το ζόρι πάμε, πάμε, πάμε… Βγήκαμε, πήγαμε σε ένα μπαράκι στην Κηφισιά. Δεν υπάρχει πια… Κάθισα εκεί σε έναν καναπέ, κατά τύχη κάθεται δίπλα μου η Νάνσυ με μια φίλη της. Είπα κάτι, γέλασε και ξεκίνησε η επικοινωνία. Όλα τα ωραία γίνονται ξαφνικά, απρόσμενα… Και εκεί που δεν το περιμένεις που λέει και το τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά.

«Στα φοιτητικά μου χρόνια, εκδήλωσα το ενδιαφέρον και την αγάπη μου για το τραγούδι και τη θέλησή μου να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό… Σπούδασα στο Οικονομικό της Νομικής, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου ως άνθρωπο του γραφείου. Στο δεύτερο έτος, μαζί με τον Άγη τον κολλητό μου, που έπαιζε κιθάρα, άρχισα και τραγουδούσα. Με άκουσε ο πατέρας μου, είχε πει στη μάνα μου, ότι “Εντάξει, αυτός αν δουλέψει, μπορεί να εξελιχθεί. Είναι καλός”. Αυτό πολύ γρήγορα λειτούργησε μέσα μου ενθαρρυντικά. Και έγινα αυτό που έγινα», εξομολογήθηκε ακόμα ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Μιλώντας για τη Μαρινέλλα, ο γνωστός τραγουδιστής υπογράμμισε: «Μέναμε πάρα πολύ κοντά, το πατρικό μου είναι πάρα πολύ κοντά στο δικό της σπίτι και για ένα διάστημα έκαναν παρέα με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, την έβλεπα στη γειτονιά. Ήταν τόσο απλός άνθρωπος. Στο σούπερ μάρκετ, στο φούρνο… Την έβλεπες να βγαίνει, να καθαρίζει το πεζοδρόμιο με το λάστιχο και την σκούπα. Δεν σου πάει το μυαλό. Τόσο δωρική, μια υπέροχη νοικοκυρά και ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός. Και μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Εγώ, δεν θα μιλήσω για το καλλιτεχνικό της μέγεθος, αυτό είναι περιττό και ασέβεια. Γιατί έχουν μιλήσει άνθρωποι πολύ πιο σημαντικοί από εμένα για το μέγεθός της… Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έφτασε να τραγουδάει σε κάποια προχωρημένη ηλικία με το ίδιο πάθος και με την ίδια αποτελεσματικότητα».

Παράλληλα, ο Χρήστος Μενιδιάτης αναφέρθηκε και στον κουμπάρο του, Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Ο Κωνσταντίνος όλα αυτά τα πράγματα που έχει πετύχει, τα έχει πετύχει με πολλή δουλειά. Αγαπάει τόσο πολύ το τραγούδι και νοιάζεται τόσο πολύ για την εξέλιξή του, για τις κινήσεις του, για την δισκογραφία του, που πραγματικά, του έχω πει “σε παρακαλώ, όταν μιλάμε, δεν μπορώ να μιλάμε μόνο για δουλειά!”. Τέτοια προσήλωση, τέτοια πειθαρχία στρατιωτική και τέτοια εξέλιξη! Πραγματικά… εξέλιξη τρομερή», ανέφερε.

Τέλος, αποκάλυψε ότι απέρριψε τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες, όπως το «Κοίτα να μαθαίνεις» του Νίκου Οικονομόπουλου.