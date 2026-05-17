Eurovision 2026: Το μήνυμα του Ακύλα πριν την επιστροφή στην Ελλάδα – “Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν, δεν άνοιξα το κινητό μου χθες το βράδυ”

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram ο Ακύλας απευθύνθηκε στον κόσμο, ευχαριστώντας τον για την αγάπη που του έδειξαν και την ευκαιρία που του έδωσε να ζήσει κάτι «μαγικό». Με το τραγούδι Ferto βρέθηκε στη δέκατη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 220 βαθμούς από κοινό και επιτροπές.

Αν και στενοχωρήθηκε με το αποτέλεσμα, αφού δεν ήθελε να απογοητεύσει κανέναν, τα μηνύματα που έλαβε τον συγκίνησα. Με την αποστολή να έχει ολοκληρωθεί, ο Ακύλας τόνισε, πως τώρα ξεκινούν όλα.

Μιλώντας μέσα από το ξενοδοχείο, όπου διέμεινε στη Βιέννη, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο Ακύλας είπε αρχικά: «Λοιπόν είναι επτά η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μία ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε άλλες χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις. Χάος… Ήταν μαγικό όλο αυτό».

Αν και το αποτέλεσμα του προκάλεσε στενοχώρια, ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα αγάπης που του έστειλαν, μετριάζοντας την απογοήτευσή του. Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Βέβαια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκε λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα, δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ γι’ αυτό γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Όλη η ομάδα δούλεψε πολύ γι’ αυτό το πρότζεκτ, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα, ευχαριστώ εσάς. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό που με κάνατε να ζήσω».