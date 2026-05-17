ΗΠΑ: Συναγερμός για τα drones της Κούβας – Φόβοι για απειλή σε Γκουαντάναμο και Φλόριντα

Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και το τελευταίο διάστημα φέρεται να συζητά σχέδια για τη χρήση τους εναντίον της αμερικανικής βάσης στο Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και πιθανώς του Κι Ουέστ στη Φλόριντα, μόλις 90 μίλια βόρεια της Αβάνας, σύμφωνα με διαβαθμισμένες πληροφορίες που επικαλείται το Axios.

Οι πληροφορίες αυτές, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για αμερικανική στρατιωτική δράση, καταδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πλέον την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία drones και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

«Όταν βλέπουμε τέτοιου είδους τεχνολογίες τόσο κοντά στις ΗΠΑ, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπου δρουν τρομοκρατικές οργανώσεις, καρτέλ ναρκωτικών, Ιρανοί και Ρώσοι, αυτό προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Πρόκειται για μια αυξανόμενη απειλή», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Axios, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε ευθέως τις κουβανικές αρχές να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες. Παράλληλα, τις κάλεσε να εγκαταλείψουν το «ολοκληρωτικό καθεστώς» τους, προκειμένου να αρθούν οι ασφυκτικές αμερικανικές κυρώσεις, όπως δήλωσε αξιωματούχος της CIA στο αμερικανικό μέσο.

«Ο διευθυντής Ράτκλιφ κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως πλατφόρμα για αντιπάλους που προωθούν εχθρικές ατζέντες στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Το δυτικό ημισφαίριο δεν μπορεί να αποτελεί “παιδική χαρά” των αντιπάλων μας», τόνισε.

Την Τετάρτη, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να δημοσιοποιήσει κατηγορητήριο σε βάρος του de facto ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, με την κατηγορία ότι έδωσε εντολή για την κατάρριψη, το 1996, αεροσκάφους της οργάνωσης Brothers to the Rescue με έδρα το Μαϊάμι.

Παράλληλα, εντός της εβδομάδας ενδέχεται να ανακοινωθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Κούβα αποκτά από το 2023 επιθετικά drones «διαφόρων δυνατοτήτων» από τη Ρωσία και το Ιράν και τα έχει αναπτύξει σε στρατηγικά σημεία του νησιού.

Μέσα στον τελευταίο μήνα, Κουβανοί αξιωματούχοι φέρονται να ζήτησαν επιπλέον drones και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος επικαλέστηκε υποκλοπές πληροφοριών που δείχνουν επίσης ότι οι κουβανικές υπηρεσίες πληροφοριών «προσπαθούν να μάθουν πώς το Ιράν έχει αντισταθεί στις ΗΠΑ».

Η Ρωσία και η Κίνα διατηρούν στην Κούβα προηγμένες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών σημάτων (SIGINT).

«Μας ανησυχεί εδώ και καιρό το γεγονός ότι ξένος αντίπαλος χρησιμοποιεί μια τόσο κοντινή τοποθεσία στις ακτές μας για τέτοιου είδους δραστηριότητες», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απαντώντας στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Μαϊάμι, Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο την Τρίτη.

Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε επίσης, απαντώντας στον Ντίαζ-Μπαλάρτ, την εμπλοκή του Ραούλ Κάστρο στην κατάρριψη του αεροσκάφους της Brothers to the Rescue.

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών δυνάμεων έχουν ενταθεί μετά τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν, στο πλαίσιο της απάντησής του στις αμερικανικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ιρανικά drones έχουν προκαλέσει ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, συνέβαλαν στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και απείλησαν γειτονικά κράτη του Περσικού Κόλπου, παράλληλα με πυραυλικές επιθέσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έως και 5.000 Κουβανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ορισμένοι από αυτούς ενημέρωσαν την κουβανική στρατιωτική ηγεσία για την αποτελεσματικότητα του πολέμου με drones. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Ρωσία έχει καταβάλει περίπου 25.000 δολάρια στην κυβέρνηση της Κούβας για κάθε στρατιώτη που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία.

«Αποτελούν μέρος της “κρεατομηχανής” του Πούτιν. Μαθαίνουν τις ιρανικές τακτικές. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το καθεστώς Κάστρο βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην κατάρρευση από την Επανάσταση του 1959, που έφερε την Κούβα σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ, κυρίως λόγω των αμερικανικών κυρώσεων αλλά και της οικονομικής κακοδιαχείρισης του καθεστώτος.

Η Κούβα παραμένει στη λίστα των ΗΠΑ με τα κράτη-χορηγούς της τρομοκρατίας και θεωρείται από την Ουάσιγκτον «η κεφαλή του φιδιού» για την εξαγωγή επαναστατικού μαρξισμού στη Λατινική Αμερική.

Ένας από τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αβάνας, ο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, απομακρύνθηκε από την εξουσία έπειτα από αμερικανική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου. Μετά την απομάκρυνσή του, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, αποκτώντα, σύμφωνα με το Axios, περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα drones της Κούβας.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θεωρούν την Κούβα άμεση απειλή ούτε πιστεύουν ότι σχεδιάζει επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο άμεσο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι Κουβανοί στρατιωτικοί συζητούν σενάρια πολέμου με drones σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Η Κούβα δεν διαθέτει τη δυνατότητα να αποκλείσει τα Στενά της Φλόριντα όπως το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, ούτε θεωρείται στρατιωτική απειλή αντίστοιχη με εκείνη της Κρίσης των Πυραύλων του 1962.

«Κανείς δεν ανησυχεί για μαχητικά αεροσκάφη από την Κούβα. Δεν είναι καν σαφές αν διαθέτουν κάποιο που να μπορεί να πετάξει», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Αξίζει όμως να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται μόλις 90 μίλια. Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία αισθανόμαστε άνετα».