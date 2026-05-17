Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Νέο μήνυμα στο Facebook από τον Παύλο Πολάκη στο οποίο χαρακτηρίζει ως «φληναφήματα» και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο βουλευτής Χανίων, καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμη πολλά να δώσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

“Μιλάω τώρα και θα ξαναμιλήσω, αν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει:

Α) Καλώ όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, η οποία είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του.

Β) Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!

Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μία με τους ex officio βουλευτές μέλη της από την άλλη.

Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελλου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ.

Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ψήφο από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από πρόταση του Φάμελλου!

Να θυμίσω επίσης πως στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εκλέχτηκα πρώτος από την Κρήτη με ποσοστό που υπερέβαινε το ποσοστό οποιουδήποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλάδα!

Γ) Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από άλλους βουλευτές, από μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και, βέβαια, της Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται. Θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν.

Αυτά, λοιπόν, προς όλους που από χθες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τους ευχαριστώ.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!”.