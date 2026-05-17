Κως: Πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών ακρωτηριασμού εργάτη στη νησίδα Γυαλί της Νισύρου ζητά το Εργατικό Κέντρο

Έρευνα σε βάθος από τις αρμόδιες Αρχές ζητά, με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, για το περιστατικό ακρωτηριασμού του δεξιού χεριού ενός άνδρα 51 ετών, ο οποίος εργαζόταν στη νησίδα Γυαλί που βρίσκεται κοντά στη Νίσυρο, χθες το πρωί, Σάββατο 16 Μαϊου.

Στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κω αναφέρεται ότι «ούτε ατύχημα ήταν ούτε απροσεξία ούτε η κακιά η ώρα. Ήταν θέμα χρόνου καθώς οι συνθήκες εργασίας, η υπερεντατικοποίηση πάνω σε αυτό το μικρό κομμάτι γης χτυπάνε κόκκινο χρόνια τώρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέτοιου είδους θλιβερά περιστατικά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των αρμοδίων για την ασφάλεια του εργοταξίου, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τις αστυνομικές Αρχές, έχει γίνει αυτοψία, ενώ έχει ζητηθεί και πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης υλικών με το ειδικό μηχάνημα από φορτηγό πλοίο. Ο αλλοδαπός εργάτης έχασε τμήμα του δεξιού χεριού του, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έμπλεξε μέσα σε ιμάντα μεταφοράς. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κω όπου χειρουργήθηκε και παραμένει νοσηλευόμενος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σταθερή.

Κως

