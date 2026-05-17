Πυρκαγιά προκλήθηκε από επίθεση drone στον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Αμπού Ντάμπι

Οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι αντέδρασαν σε μία πυρκαγιά που προκλήθηκε από μία επίθεση drone σε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Barakah στην περιοχή Αλ Ντάφρα, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν και η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

