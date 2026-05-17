MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο συλλήψεις οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε δύο ακόμη συλλήψεις οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. συνέλαβαν στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ευκαρπίας, έναν 36χρονο ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επίδραση αλκοόλ.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στην περιοχή της Πολίχνης έναν 46χρονο ημεδαπό, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε επίσης υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Μαθητικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας Hackathon από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Ξεκινούν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σου πίεση όταν σταματάς να πίνεις καφέ;

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Μαΐου