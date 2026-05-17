Δύο συλλήψεις οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

Σε δύο ακόμη συλλήψεις οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. συνέλαβαν στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ευκαρπίας, έναν 36χρονο ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επίδραση αλκοόλ.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στην περιοχή της Πολίχνης έναν 46χρονο ημεδαπό, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε επίσης υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.