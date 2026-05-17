Ξεκινούν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Από αύριο, Δευτέρα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν επίσης αύριο, Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Τελική ευθεία για τα γυμνάσια

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Έναρξη των Πανελλαδικών στα τέλη Μαΐου

Υπενθυμίζεται ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

