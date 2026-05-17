Akylas: Η αποκάλυψη για το πότε θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ

Μετά το τέλος του τελικού της Eurovision, ο Akylas δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση και αποκάλυψε την ημερομηνία που κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του.

Ο Akylas μίλησε για τη συναισθηματική πίεση και την απογοήτευση με τη 10η θέση στη Eurovision, λέγοντας πως μετά από μήνες έντονης αγάπης, προβολής και στήριξης και το είχε πιστέψει.

«Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίξατε και που είστε ακόμα δίπλα μου. Την Παρασκευή.

Ο Akylas έκανε και έναν μικρό απολογισμό των τελευταίων μηνών, λέγοντας ότι η ζωή του ήταν «ένα πυροτέχνημα» και ετοίμασε την καλοκαιρινή του περιοδεία.

«Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό», είπε, προαναγγέλλοντας εμφανίσεις σε beach bars και clubs μέσα στο καλοκαίρι.