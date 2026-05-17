Τάμτα για Eurovision: Λίγο “κάηκα” βλέποντας την ψηφοφορία, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Τάμτα, με την γνωστή τραγουδίστρια να μιλάει για τη Eurovision και τον Ακύλα.

«Δεν χρωστάει καμία συγγνώμη ο Ακύλας, ο κόσμος τον επέλεξε. Έκανε ότι καλύτερο μπορούσε», είπε αρχικά η Τάμτα.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω αν θα πήγαινα ξανά στη Eurovision. Εύχομαι η Eurovision να γίνει ένας θεσμός που ενώνει τους ανθρώπους. Χάρηκα πάρα πολύ την Αντιγόνη. Φέτος υπήρξαν φωνάρες στη Eurovision, αλλά όχι πολύ καλά τραγούδια.

Ο Ακύλας θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική προσέγγιση στην εμφάνισή του. Ο Ακύλας αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη και την αγάπη μας. Εγώ λίγο “κάηκα” χθες βλέποντας την ψηφοφορία, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται».