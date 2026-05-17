Τόκιο: Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την 8η θέση με βολή στα 58,37μ.

Η Ελίνα Τζένγκο συνέχισε τους εκτός συνόρων αγώνες της και το πρωί της Κυριακής κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη βολή αυτή στα 58,37μ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, ξεκίνησε αργά τις βολές της στη φετινή σεζόν και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται ακόμα στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η παρουσία της στη διοργάνωση ήταν ικανοποιητική.

Ως προς τον τελικό, η πρώτη της βολή ήταν στα 56,92μ. ενώ συνέχισε στα 57,62μ., έπειτα η τρίτη της προσπάθεια ανέβηκε στα 58,37μ., με την τέταρτή της προσπάθεια να πιάνεται ως άκυρη. Έτσι, η τρίτη της προσπάθεια ήταν και η καλύτερή της και ήταν αυτή που της έδωσε τελικά την όγδοη θέση στην κατάταξη.

Η Ρέμα Οταμπίρ, με καταγωγή από τις Μπαχάμες, ήταν η μεγάλη νικήτρια καθώς η βολή της σταμάτησε στα 61,57μ, ενώ ακολούθησαν η Μομόνε Ουέντα (Ιαπωνία) με βολή στα 61,40μ και η Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) με βολή στα 60,98μ.

Ο Αμερικανός Νόα Λάιλς επικράτησε στα 100μ, με τον εξαιρετικό χρόνο των 9.95, η Βρετανίδα Μέρι Τζον έτρεξε τα 400μ. σε 49.85, τον ακοντισμό ανδρών κατέκτησε ο Τσέχος, Γιάκουμπ Βάντλεϊχ ο οποίος είχε βολή στα 85,24μ, ενώ τέλος στο μήκος ανδρών ο Ιάπωνας, Γιούκι Χασιόκα επικράτησε με 8,22μ.

Πηγή: metrosport.gr

Ελίνα Τζένγκο

