Αλέξης Τσίπρας: “Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά” – Ακόμα μια ανάρτηση για το νέο κόμμα του

Με απανωτές αναρτήσεις ο Αλέξης Τσίπρας κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον για την ανακοίνωση του κόμματος του, που εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου.

Όλα είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην πρωθυπουργός φαντάζει πιο έτοιμος από ποτέ για να ανακοινώσει το νέο κόμμα του που δεν θα καθυστερήσει άλλο και το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου θα είναι ήδη γνωστό.

Επικρατέστερη ημερομηνία είναι λοιπόν η 26η Μαΐου, ενώ τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν από το Θησείο.

Χθες Σάββατο ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση με σχόλια χρηστών του διαδικτύου που εξέφραζαν την ανυπομονησία τους για το νέο κόμμα και τη συνόδευσε με τα λόγια: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς».

Σήμερα Κυριακή έκανε μια νέα ανάρτηση με ένα βίντεο με τη χαρακτηριστική δύναμη των δαχτύλων στον τραπέζι, ενώ τα λόγια που συνοδεύουν την ανάρτηση είναι: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά».

Όπως όλα δείχνουν το νέο κόμμα είναι θέμα ημερών.

Σημειώνεται πως αρχικά το επιτελείο Τσίπρα είχε επιλέξει τον Σεπτέμβριο για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ενώ στη συνέχεια προσανατολίζονταν προς τον Ιούνιο. Ωστόσο, το προεκλογικό κλίμα που διαμορφώνεται στην ελληνική πολιτική σκήνη κατέστησε επιτακτική την ανάγκη να επισπευσθεί η ανακοίνωση.