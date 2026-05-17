Η Swatch έκλεισε καταστήματα λόγω του χάους που προκάλεσε το Royal Pop, με τεράστιες ουρές, χρήση δακρυγόνων και συμπλοκές

Η κυκλοφορία της νέας περιορισμένης σειράς ρολογιών Swatch Royal Pop, σε συνεργασία με τον πολυτελή οίκο Audemars Piguet, προκάλεσε σκηνές χάους σε καταστήματα σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας την ελβετική εταιρεία να κλείσει πολλά καταστήματά της σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το BBC, η Swatch ανακοίνωσε εχθές ότι τα καταστήματα στο Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Κάρντιφ, τη Γλασκώβη, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ και το Σέφιλντ δεν θα ανοίξουν «λόγω ζητημάτων ασφαλείας για τους πελάτες και το προσωπικό».

Στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη, ενώ η εταιρεία ζήτησε από το κοινό να μην συρρέει μαζικά στα καταστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

Όπως εξηγεί το βρετανικό δίκτυο, η νέα συλλογή περιλάμβανε οκτώ μοντέλα, με τιμές από 335 λίρες, όμως τα ρολόγια έχουν ήδη εμφανιστεί προς μεταπώληση σε τιμές έως και 16.000 λίρες σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Στην ανακοίνωσή της, η Swatch τόνισε ότι η συλλογή θα παραμείνει διαθέσιμη για αρκετούς μήνες και ότι σε ορισμένες χώρες η πώληση μπορεί να διακοπεί εάν σχηματιστούν ουρές μεγαλύτερες των 50 ατόμων.

Οι σκηνές πανικού δεν περιορίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γαλλία, οι αστυνομικές αρχές χρειάστηκε να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν πλήθος 300 ατόμων έξω από κατάστημα κοντά στο Παρίσι.

Στo Μιλάνο, προκλήθηκε συμπλοκή μπροστά από κατάστημα την ώρα της έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Στη Νέα Υόρκη, η ουρά έξω από το κατάστημα στην Times Square εξελίχθηκε σε «mosh pit», όπως περιέγραψε ο John McIntosh, 44 ετών, ο οποίος περίμενε από την Τετάρτη για να αποκτήσει το ρολόι. «Όποιος σπρώχνει πιο δυνατά και παρακάμπτει τους άλλους φτάνει μπροστά», είπε.

Άλλοι αγοραστές κατέφυγαν στην αγορά με επιπλέον κόστος, πληρώνοντας ακόμη και 2.400 δολάρια, θεωρώντας το «ευκαιρία» συγκριτικά με άλλα ρολόγια Audemars Piguet.

Οι ενθουσιώδεις αγοραστές στήθηκαν στην ουρά για ώρες σε πολλές πόλεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκαν περιστατικά αδιαθεσίας λόγω της πολύωρης αναμονής. Η εταιρεία ακύρωσε επίσης το λανσάρισμα στο Dubai Mall μετά από τεράστια προσέλευση.

