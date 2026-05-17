Ιταλία: “Tο συμβάν της Μόντενα εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι αναφέρθηκε στο χθεσινό τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στη Μόντενα, όπου οδηγός ενός ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου στόχευσε και τραυμάτισε οκτώ πεζούς συνολικά.

“Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες, αλλά το συμβάν δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως”, δήλωσε ο Πιαντεντόζι.

“Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία. Αλλά σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αντικείμενο, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κάτι που συνδέεται με την πρόληψη στην αντιτρομοκρατία το οποίο μπορεί να μας ξέφυγε, μας καθησυχάζει”, ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.