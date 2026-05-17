Γρηγορίου: Αύριο θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, έχει γίνει μία προεργασία

Για το φινάλε της σεζόν και για το μέλλον του, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, ο τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος αποκάλυψε πως αύριο θα έχει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη για να συζητήσουν για την επόμενη μέρα.

«Θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά της Κ-19, με την πορεία τους ως τον τελικό. Έκαναν περήφανο τον κόσμο και εννοείται ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτά τα παιδιά».

Για την τριάρα κόντρα στον Λεβαδειακό:

«Όσον αφορά το δικό μας παιχνίδι, η πέμπτη θέση ήταν αυτοσκοπός. Το έλεγα όταν ακόμα και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Μπορεί να τους πίεσα παραπάνω από το σύνηθες για την εποχή και να ήμασταν απαιτητικοί. Αυτό όμως μετουσιώθηκε σε αποτελέσματα και νίκες, φτάνοντας στο ματς που έκρινε την πέμπτη θέση. Αυτή δεν οδηγούσε κάπου, αλλά αυτός ο στόχος είχε απομείνει όταν ήρθαμε. Και τότε φαινόταν δύσκολος. Παρόλα αυτά, τα παιδιά πέτυχαν τρία γκολ. Μία δίκαιη νίκη. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση του αγώνα. Ακόμη μία καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν αρκετά αξιόλογο αντίπαλο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο που βρέθηκε εδώ, χειροκρότησε. Λίγος, ναι. Γνωρίζω όμως τη δυναμική του κόσμου, το τι σημαίνει Άρης. Ο Άρης δεν έχει σημασία εάν κάνει μία μέτρια ή τέλεια χρονιά. Ο κόσμος γνωρίζει να στηρίζει την ομάδα του. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος βασικά. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου, διότι τελειώσαμε έτσι όπως θέλαμε. Μία καλή εμφάνιση και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η χρονιά τελείωσε. Δεν ήταν πετυχημένη».

Για την επόμενη μέρα και το αν θα παραμείνει ο ίδιος στον πάγκο και τη νέα σεζόν:

«Έχει γίνει μία προεργασία με τη διοίκηση. Τα υπόλοιπα θα τα γνωρίζουμε αύριο καλύτερα στο 100%. Εάν μείνω, σκέφτομαι την επόμενη μέρα όπως θα πρέπει να είναι ο Άρης. Κυρίαρχος σε όλα τα ματς, να διεκδικεί ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, να διεκδικεί το Κύπελλο και ένας Άρηςπ ου μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα. Ακούω διάφορα περί οργάνωσης. Για μένα, μπορούν να γίνουν πολύ καλά πράγματα στον Άρη και να επανέλθει σε πολύ καλές θέσεις στη βαθμολογία. Οχι μόνο την 5η θέση, αλλά και παραπάνω. Ο κόσμος του Άρη έχει ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Θέλει να βλέπει την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Ως Έλληνας, αντίπαλος και τώρα εκ των έσω, έχω μία αποδοχή ότι υπάρχει ένας σεβασμός στο πρόσωπό μου. Ο Άρης είναι δομημένος για να κάνει πράγματα που έχει συνηθίσει ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός του».

