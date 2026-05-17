Ευρυτανία: Περιπατητές εντόπισαν όλμο σε δάσος

Ένα διαφορετικό εύρημα είχαν περιπατητές στο όμορφο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία το πρωί της Κυριακής (17/5/26).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το lamiareport.gr, στη θέση «Κόκκαλα» εντόπισαν έναν όλμο 60 χιλιοστών με πυροδοτικό μηχανισμό, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ειδοποίησαν τις Αστυνομικές Αρχές και με τη σειρά τους ενημερώθηκαν οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας.

Κλιμάκιο έφτασε στο σημείο για την αναγνώριση και προγραμματίστηκε τη Δευτέρα η εξουδετέρωσή του και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο όπου θα καταστραφεί.