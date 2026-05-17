MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ευρυτανία: Περιπατητές εντόπισαν όλμο σε δάσος

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα διαφορετικό εύρημα είχαν περιπατητές στο όμορφο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία το πρωί της Κυριακής (17/5/26).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το lamiareport.gr, στη θέση «Κόκκαλα» εντόπισαν έναν όλμο 60 χιλιοστών με πυροδοτικό μηχανισμό, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ειδοποίησαν τις Αστυνομικές Αρχές και με τη σειρά τους ενημερώθηκαν οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας.

Κλιμάκιο έφτασε στο σημείο για την αναγνώριση και προγραμματίστηκε τη Δευτέρα η εξουδετέρωσή του και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο όπου θα καταστραφεί.

Ευρυτανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Θεσσαλονίκης – 33 συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ με ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή και ομιλία Μητσοτάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άρης: Η εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το Ιράν βάζει στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια του ίντερνετ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Ακύλας “γκρέμισε” τη σκηνή με το “Ferto” – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Θρήνος στην Τουρκία: Νεκρός ο αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά από πυροβολισμό