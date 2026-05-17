Eurovision 2026: Ξέσπασεσε σε κλάματα η Antigoni στην επιστροφή της στην Κύπρο – "Συγγνώμη"

Στην Κύπρο επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής (17/5) η Antigoni μετά τον τελικό της Eurovision Song Contest 2026, όπου εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι “JALLA” και κατέκτησε τη 19η θέση στον φετινό διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η τραγουδίστρια έφτασε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου το κοινό της επιφύλαξε θερμή υποδοχή με κυπριακές σημαίες και λουλούδια.

“Ήταν κάτι τρελό. Η αλήθεια είναι πως ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο στον διαγωνισμό. Πάνω στην σκηνή ήταν κάτι πολύ φανταστικό. Όταν κατέβηκα από την σκηνή ένιωθα να πετάω. Ήταν υπέροχο. Ήθελα να πάρω μια πιο καλή θέση για την Κύπρο μας, συγγνώμη που δεν έγινε αυτό”, είπε η εκπρόσωπος της Κύπρου με δάκρυα στα μάτια και συνέχισε:

“Είμαι ευχαριστημένη, είμαι ευγνώμων, για το ταξίδι, έζησα το όνειρό μου στη σκηνή, αγαπάω το τραγούδι, αγαπάω όλη την ομάδα και όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Ήθελα απλά μια καλύτερη θέση για την Κύπρο αλλά έκανα ό,τι μπορούσα, πιστεύω πήγε πολύ καλά. Με την ομάδα μου δουλέψαμε πολύ και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε τέλεια. Τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο να μαζέψω τις σκέψεις μου”.

Antigoni Eurovision 2026 Κύπρος

