Μπενίτεθ: Μου άρεσε η αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στην επανάληψη να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον ΠΑΟΚ (2-2) και παράλληλα να του κόψει τον δρόμο προς το Champions League.

Μετά τo τέλος της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος από την αντίδραση των παικτών του στο δεύτερο μέρος, τονίζοντας πως ο στόχος της τετράδας ήταν αυτός που είχε τεθεί όταν ήρθε στην ομάδα, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ο ιδεατός για έναν σύλλογο που πρέπει να διεκδικεί τρόπαια.

«Είχαμε ευκαιρίες και ελέγχαμε το παιχνίδι στα πρώτα 30? του παιχνιδιού. Κάναμε δύο λάθη που μας κόστισαν. Μετέπειτα τα πράγματα ήταν σχεδόν αδύνατα για να αλλάξουμε το παιχνίδι. Μου άρεσε η αντίδραση στο β’ ημίχρονο. Θέλαμε να νικήσουμε. Μετά το πρώτο γκολ υπήρχε περισσότερη πίστη. Πετύχαμε και το δεύτερο γκολ. Στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είμαι ευχαριστημένος που φτάσαμε από το 0-2 στο 2-2.

Έχω να υπενθυμίσω, πως ήρθα τον Οκτώβριο με στόχο να τερματίσουμε στην τετράδα. Δεν είναι ιδεατό αυτό που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Φτάσαμε στους 16 του Europa League και στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ που έχουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».

Πηγή: metrosport.gr

