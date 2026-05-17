Γιάννης Αϊβάζης: Μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και έγινε χαμός, παράνοιες

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Αϊβάζης στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live, όπως παρακολουθήσαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με τα media αλλά και για τις φορές που δημοσιογράφοι έχουν ξεπεράσει όρια στην προσωπική του ζωή.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Αϊβάζης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τα ΜΜΕ μου έχουν συμπεριφερθεί με σεβασμό. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κιτρινίζουν πράγματα ή μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν έχει σημασία το τι λέγεται αλλά σημασία έχει ποιος το λέει πάντα”.

“Υπήρξαν στιγμές που έχω στενοχωρηθεί, υπήρξαν στιγμές που έχω κινηθεί νομικά όταν προσέβαλαν εμένα και την οικογένεια μου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που με έχουν εξυμνήσει”.

“Θυμάμαι πολλά πράγματα. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και έγινε χαμός. Παράνοιες” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιάννης Αϊβάζης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

