MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Κουτσούμπας: Βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη – “Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωση του στην εκδήλωση υποδοχής της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε ότι «σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ». «Για να πάψει να πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους τους και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους», πρόσθεσε.

Δημήτρης Κουτσούμπας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Κως: Πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών ακρωτηριασμού εργάτη στη νησίδα Γυαλί της Νισύρου ζητά το Εργατικό Κέντρο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ο Μάνος Μαλλιαρός συγκινεί για τον Σταύρο Φλώρο: “Μέσα από όλο αυτό, απέκτησα έναν αδερφό”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Στενό του Ορμούζ: Η Νότια Κορέα ζητά εξηγήσεις από το Ιράν για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ευρυτανία: Περιπατητές εντόπισαν όλμο σε δάσος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γιορτάζει την άνοδο ο Απόλλων Καλαμαριάς – Φωταγώγηση του Δημαρχείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αντιπυρική περίοδος: Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας – Πώς λειτουργούν